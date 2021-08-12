شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المعسكر التثقيفى لأئمة الأوقاف والطلاب الوافدين بالإسكندرية لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الخميس، معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للعام المالى 2021 - 2022م، والذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف يومى الخميس والجمعة، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ، ويشارك فى المعسكر عدد من أئمة وزارة الأوقاف والطلاب الوافدين.

وينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التى تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا، ويأتى المعسكر تحت عنوان (أهمية الحضارة والثقافة فى بناء الشخصية)، ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المالم السياحية والأثرية بالمحافظة .

وكانت وزارة الأوقاف من خلال لجنة مشتركة من هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رئيس حى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وضعت خطة لتطوير معسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية بما يعمل على رفع كفاءته من جهة، والاستفادة القصوى من جهة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إنشاء مجمع الأوقاف بالمعسكر ليضم مقرًا لمديرية أوقاف الإسكندرية وآخر لمنطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية من جهة أخرى، مع رفع كفاءة جميع مبانى المعسكر، لتكون فى أفضل جاهزية لإقامة المتدربين فى جميع الدورات التدريبية والتثقيفية التى تقيمها الوزارة سواء للأئمة أم للواعظات أم للإداريين أم للطلبة الوافدين، مع تطوير جميع ملاعب المعسكر واستحداث ملاعب خماسية جديدة .