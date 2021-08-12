شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية بمركزى أطفيح والصف لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة ستساهم فى إحداث تغير شامل فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية لمواطنى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح مؤكداُ على المتابعة الدورية لكافة المشروعات المدرجة بالقرى لضمان الالتزام بكافة الجداول الزمنية المحددة وإزالة أى معوقات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشملت جولة المحافظ الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية والزراعية الجاري إنشاؤه على مساحة 1000م بقرية منيل سلطان لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم فى إنهاء المعاملات الحكومية بالإضافة إلى تفقد المجمع الحكومي الجارى إنشاؤه بقرية القبابات على مساحة 1000م موجها بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال والانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

كما تفقد محافظ الجيزة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية كفر الواصلين بمركز أطفيح وهى محطة معالجة ثلاثية بطاقة 25 ألف م/40 ألف م3 وتخدم 150 ألف مواطن بقرى الصالحية وكفر الواصلين ومنية الرقة وكفر قنديل والكداية والبوابات.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة نسب تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بقرية الديسمى بمركز ومدينة الصف الجارى إنشاؤها على مساحة 26 فدان ويضم 32 عقار سكنى حضارى والتى يتم تجهيزها لاستيعاب الأسر التي تضررت منازلها جراء السيول التى شهدتها قرية الديسمى الشتاء قبل الماضى.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومديرى المشروعات بالقوات المسلحة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات المياه ورؤساء مراكز الصف وأطفيح ورئيس جهاز التفتيش.