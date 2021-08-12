شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة العظمى بكافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 12 أغسطس 2021 إلى الثلاثاء المقبل. وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى: - درجات الحرارة المتوقعة الخميس 12 أغسطس: القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 13 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة - درجات الحرارة المتوقعة السبت 14 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الأحد 15 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 16 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة - درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 أغسطس : القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة