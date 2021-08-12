شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النقابة العامة للغزل والنسيج يوافق على تأسيس صندوق ادخارى للعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، بمقر النقابة العامة بدمياط، مع رؤساء اللجان النقابية، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم على البدء فورا فى إجراءات تأسيس صندوق ادخارى للعمال في قطاع الغزل والنسيج، وذلك بعد اجتماع مع خبير اكتوارى لوضع تصور نهائي لتأسيس هذا الصندوق مع الجهات المعنية.

وقال عبدالفتاح إبراهيم فى بيان، إن الاستعدادات جارية الأن لتأسيس صندوق إدخاري يستفيد منه جميع العاملين في قطاع الغزل والنسيج بعد الخروج على المعاش، موضحا أن النقابة العامة سوف تساهم فى دعم هذا الصندوق، وباشتراك رمزى من العمال، موضحا أن النقابة هدفها خدمة العمال ماليا بجانب معاشهم الأساسى، مشيرا إلى اللقاء الذي انعقد منذ أيام قليلة.

وأوضح رئيس النقابة العامة أن فكرة هذا الصندوق تعتبر الأولى من نوعها حيث سيقوم العامل بدفع إشتراك رمزي، بجانب مساهمة النقابة العامة من استثماراتها، وعند خروج العامل على المعاش يحصل على مبلغ مالي بجانب معاشه الأساسي،مما سيسهم في تحسين حالته الإجتماعية والإقتصادية، كما تأتي اهمية هذه الفكرة في ظل التطورات والسياسات المستمرة التي يشهدها قطاع وشركات الغزل والنسيج في ظل المناخ الاقتصادي الراهن.

وجرى نقاش بين رئيس النقابة العامة والمشاركون في الاجتماع حول الدور الذي تلعبه النقابة العامة في الوقوف بجانب عمالها وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة في حقوقهم المشروعة، متطرقا إلى ملف التدريب والتثقيف والتوعية للعمال الذي تقوده النقابة العامة من خلال مراكز التدريب ،مرحبا ببدء العمل في مركز تدريب المحلة الكبري والذي سيقوم بمهمة تدريب العمال على الماكينات والآلات الجديدة.