شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه برفع السيارات المتهالكة والمتروكة فى الشوارع وتغريم أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات رفع السيارات المتهالكة والمهملة المتروكة بالشوارع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة حيث طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء برفع السيارات المتروكة بالشارع وتسليمها للمرور حال وجود لوحات معدنية عليها.

كما وجه المحافظ بالتحفظ عليها بالمخازن والساحات المخصصة لهذا الغرض بالأحياء حال عدم وجود لوحات عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم تسليمها لمالكيها إلا بعد تقديم أوراق ثبوت الملكية، وسداد الغرامات المقررة، والتعهد بعدم تركها فى الشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها محافظة القاهرة لرفع كفاءة النظافة بالعاصمة وإعادة الشكل الحضارى والجمالى لها.

وانتشرت السيارات المتهالكة بعدد كبير من شوارع العاصمة لتحتل مساحات كبيرة من الشوارع، بالإضافة إلى تشويه المظهر الجمالى بعد تراكم الأتربة والمخلفات عليها، بالإضافة إلى تحول معظمها لبؤر تجمع للقمامة والكلاب الضالة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال هذه السيارات فى الأعمال التخريبية والإرهابية ما يستدعى رفعها.