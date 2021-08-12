شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع "التجلى الأعظم" بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه، قال أشرف علم الدين مدير القوي العاملة بجنوب سيناء: إنه تم حصر 300 عامل من شركتين فى الزيارة الأولى، وتم التنسيق مع إدارة الشركتين على التعاون مع مكتب عمل سانت كاترين للتسجيل أول بأول للعمالة ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على مدار تنفيذ جميع المراحل.
وأشار مدير المديرية إلي تم عمل لقاءات من قلب مواقع العمل مع العمال وشرح الخدمات التى تقدم لهم من خلال وزارة القوى العاملة لتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة "حياة كريمة".
وأكد مدير المديرية أن مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، حيث يستهدف المشروع تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية، باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.