شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع "التجلى الأعظم" بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء بدأت في حصر العمالة غير المنتظمة بموقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، في شركتين ، حيث سيتم تسجيل العمالة بهما ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ومن جانبه، قال أشرف علم الدين مدير القوي العاملة بجنوب سيناء: إنه تم حصر 300 عامل من شركتين فى الزيارة الأولى، وتم التنسيق مع إدارة الشركتين على التعاون مع مكتب عمل سانت كاترين للتسجيل أول بأول للعمالة ومن المتوقع أن يصل حجم العمالة خلال المرحلة الأولى إلى 3000 عامل على أن يتضاعف على مدار تنفيذ جميع المراحل.

وأشار مدير المديرية إلي تم عمل لقاءات من قلب مواقع العمل مع العمال وشرح الخدمات التى تقدم لهم من خلال وزارة القوى العاملة لتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأكد مدير المديرية أن مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، حيث يستهدف المشروع تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية، باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.