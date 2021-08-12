شكرا لقرائتكم خبر عن لو مسافر على طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح.. سرعة الملاكى أصبحت 80 كم/ ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المرور ، سرعات مقررة بطرق إسكندرية و مطروح و السلوم منعا لوقوع الحوادث المرورية طبقا قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق.

-ينفذ القرار خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنويًا.

-القرار يشمل طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153

-القرار يشمل طريق مطار العالمين

-السرعات المقررة لكل نوع من أنواع السيارات.

-60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

-70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.

-80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.