شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. حجب نتيجة مروجى أسئلة الامتحانات والغشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير الطلاب الذين تم ضبطهم أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة، 2021، بعد تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم حجب نتيجة الطلاب وحرمانهم من امتحان الدور الأول الذى انتهى 2 أغسطس الجارى، وأيضا منعهم من دخول امتحان الدور الثانى المقرر أن ينطلق سبتمبر المقبل وأيضا من العام المقبل، مع حرمان من تم ضبطه يغش بدون ترويج أسئلة وأجوبة من الامتحان في مادة أو العام بأكمله إذا كان بحوزته تليفون محمول دون استخدامه ولكنه شرع فى الغش.

فى إطار حرص مؤسسة الخليج 365 على تقديم خدمات متميزة للقراء، وقعت المؤسسة، عقد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث ينشر " الخليج 365" النتيجة بشكل إلكترونى عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأسبوع المقبل.

ويوفر الخليج 365 النتيجة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر الموقع الرسمى للحصول على النتيجة فور اعتمادها وإعلانها.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا على موقع الخليج 365، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.