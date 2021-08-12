شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمصطافين على شواطئ الاسكندرية ومطروح والعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصيفين من وجود نشاط رياح على البحر المتوسط يؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط فى الاسكندرية ومطروح والعلمين.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط فى الإسكندرية ومطروح والعلمين والسلوم من 2 : 2.5 متر.

ويشهد اليوم، الخميس، طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس ، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بالإسكندرية ومطروح من 2 ل 2.5 متر .





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.