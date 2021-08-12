شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو إجازة.. طريقة استخراج صورة من عقد مشهر بالشهر العقارى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتولى مكاتب الشهر العقاري التوثيق على مستوى الجمهورية، إشهار المحررات الرسمية كعقود بيع الوحدات السكانية والسيارات والدعاوى القضائية وغيرها من المحررات المشهرة، والتي يحتاج المواطنين الى استخراج صورة من هذا المشهر لتقديمه إلى إحدى الجهات الرسمية.

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، حددت مجموعة من البيانات اللازمة لاستخراج صورة من مشهر تم اشهاره في الشهر العقاري الكترونيا دون الحاجة الى التوجه الى مكاتب الشهر العقارى التي تتميز بالزحام.

ويمكن لأى مواطن استخراج صورة من مشهر الكترونيا من خلال الدخول على موقع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق واختيار ايقونة خدمات تفاعلية واتباع الخطوات أو عبر بوابة مصر الرقمية.

ويتطلب استخراج صورة مشهرة بعض البيانات الخاصة بصاحب الطلب او بيانات العقد المشهر المراد استخراج صورة منه وهى اسم الطالب رباعى ورقمه القومى ورقم التلفون والعنوان والعنوان المراد استلام الصورة عليه.

كما يتطلب رقم وسنة العقد والمكتب الصادر منه العقد وعدد النسخ المطلوبة والدفع الكترونيا.