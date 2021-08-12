شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة الحديد" تستقبل آخر دفعة من العربات الروسية العادية الجديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل هيئة السكة الحديد آخر دفعة من العربات الروسية العادية ذات التهوية الديناميكية خلال أيام، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة التى أبرمتها مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة الصفقة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

ووصل من الصفقة حتى الآن عبر ميناء الإسكندرية إلى 478 عربة ذات تهوية ديناميكية روسية ومجرية، ويتوالى وصول باقى العربات الـ500 المتعاقد عليها ضمن الصفقة الأكبر فى تاريخ هيئة السكة الحديد.

صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، حيث أن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.