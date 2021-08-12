شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشهر العقارى": إطلاق سيارات التوثيق المتنقل بالمحافظات لخدمة المواطنين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن سيارات توثيق الشهر العقارى المتنقل مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مضيفاً أنه منذ اللحظة الأولى من إطلاقها، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، ومن المقرر إطلاق السيارات لتجوب جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأشار "ياقوت"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن القطاع وضع خطة متكاملة لزيادة عدد سيارات توثيق الشهر العقارى المتنقل، ونشرها على مستوى الجمهورية، بهدف تأدية جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالكفاءة المطلوبة.

وقال جمال ياقوت، أن هناك 11 سيارة متنقلة دخلت الخدمة فى المرحلة الأولى بالإسكندرية والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، بهدف تدعيم جهود المكاتب الثابتة حال وجود زحام عليها، وتقريب مكان تقديم الخدمة للمواطن بأسرع وقت، بالإضافة إلى خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن مكاتب القطاع أصبحت واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية، لذا وضعنا أيضا خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة عدد السيارات والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات.

وأوضح الدكتور جمال ياقوت، أن مشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأوضح أن الشهر العقارى يبذل جهدًا كبيرًا للتيسير على المواطنين، في إنهاء مصالحهم بمكاتب الشهر العقاري، ولحل الازدحام الموجود بالمكاتب العقارية، وبدأتي وزارتي العدل والتخطيط علي الفور من اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تنفيذ تلك الخطة وهي توفير سيارات متنقلة، يمكن الحصول على خدماتها، بعد الاتصال على رقم مخصص من أجل تحديد الموعد المناسب.

وتابع: "تقدم تلك السيارات عدد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مقابل تكلفة انتقال لا تتعدى 500 جنيه، بغرض التيسير على المواطنين، ومنع ازدحام مكاتب الشهر العقاري، ويمكن التواصل مع السيارات المتنقلة من خلال الاتصال على الرقم المختصر 15999، لحجز الموعد المناسب، لإنهاء الخدمات التوثيقية، حيث تجرى تلك الفروع المتنقلة، خدماتها للراغبين، سواء من الأشخاص العادية، أو الأشخاص الاعتبارية.

وكانت وزارة العدل أطلقت عبر بوابة خدمات مصر الرقمية 13 خدمة إلكترونية توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، يختار المواطن من بينها وهي توكيلات:" 1- عام قضايا، 2- رسمي عام، 3- رسمي شامل (عام-بنوك)، 4- في الأمور الزوجية، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، "وإقرارات"، 8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحيـــة، 9- بالشطب، 10- إقرار رسمي، 11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الالكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، 12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودي يمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذي يحدده، 13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه، مع إتاحة تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوفر على هواتف الأندرويد والآيفون والهواوي في نطاق 24 محافظة.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.