شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع 19 طنا من لحوم الأضاحى فى 6 محافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق سيارات وزارة الأوقاف، اليوم، الخميس، لتوزيع لحوم الأضاحى، فى 6 محافظات، حيث من المقرر أن يتم توزيع 19 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "البحيرة – بني سويف – الفيوم- أسوان- جنوب سيناء- كفر الشيخ".

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم توزيع اللحوم بواقع 4 أطنان لمحافظتي "الفيوم – أسوان" و3 أطنان لكل من محافظات "البحيرة- بني سويف- كفر الشيخ" و2 طن لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للأسبوع الثالث من بدء مرحلة التوزيع.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 380 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وكانت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، شددت على القائمين على التوزيع ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، إضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.