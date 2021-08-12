شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة البابا تواضروس الثانى بشأن نتائج الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الجميع أن يلتزموا بالسيرة الطيبة العطرة والاجتهاد في اكتساب الفضيلة، وتشجيع الآخرين.

وأضاف خلال عظته الأسبوعية والذى بثته الصفحة الرسمية للكنيسة "نحن ننتظر نتائج الثانوية العامة ويجب أن نمدح ونشجع مهما كان المجموع، مضيفا فى حياتنا هناك مساحات من المدح والتشجيع الذى يُخرج الطاقة من الإنسان".

وأوضح قداسته أن الفرح يرتبط أيضًا بالصلاة والشكر، لأنك إذا صليت سوف تشكر الله، وإذا شكرت الله سوف تشعر بالفرح، كما يتربط أيضًا بالوحدة وعدم الانقسام الذي يضيع الفرح، ويرتبط أيضًا بالابتعاد عن التشتت في الفكر والكلام والقرارات يعطي فرصة للشيطان ليمنع الفرح عن الإنسان، وبعض الناس يكونوا دائما متوترين وغاضبين، وبعض الناس هادئين، وإذا أمعنت النظر ستجد أن الحياة في السماء تتميز بالطبع الهادئ.