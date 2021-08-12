شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "كروان دولة التلاوة" الشيخ أبو العينين شعيشع.. تعرف عليه × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس 12 أغسطس ذكرى ميلاد واحدا من أبرز قراء القرآن الكريم فى العصر الحديث، وهو الشيخ أبو العينين شعيشع، الملقب بـ "كروان دولة التلاوة"، والذى شغل نقيب القراء من عام 1988م، خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

”الخليج 365” يقدم فى النقاط التالية معلومات عن الشيخ أبو العينين شعيشع فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع فى مثل هذا اليوم 12 أغسطس عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

2. توفى والده وعمره 9 سنوات وألحقته أسرته بكٌتاب القرية فحفظ القرآن الكريم وعمره 12 عامًا.

3. كان الشيخ أبو العينين يذهب مع شقيقه "الشيخ أحمد" فى الحفلات والعزاءات التى يتلو بها وفى إحدى الليالى قرأ القرآن بدلا من شقيقه الذى كان متعبا وسمعه الشيخ محمد رفعت فأعجب به، وتنبأ له بمستقبل باهر.

4. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالإذاعة عام 1939 وعمره لم يتجاوز بعد 17 عامًا، وعٌرف بتأثره بالشيخ محمد رفعت فاستعانت به الإذاعة لإصلاح أجزاء تالفة من تسجيلات الشيخ محمد رفعت دون أجر.

5. فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، كشف "مصطفى"، بن شقيق الشيخ أبو العينين، أن أجر الشيخ أبو العينين بلغ عام 1948، "100 جنيه" فى الليلة الواحدة، كما أنه أصبح يتقاضى 25 جنيهاً عن كل إذاعة له من محطة القاهرة، وسافر إلى بغداد فى أيام الملكية وتقاضى 3 آلاف جنيه.

6. فى عام 1969م عُين الشيخ أبو العينين شعيشع، قارئاً لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وسط القاهرة، ثم قارئاً لمسجد السيدة زينب عام 1992م.

7. انتُخب الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيباً لنقابة القراء منذ عام 1988م، خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وظل نقيباً لها حتى وفاته.

8. حصل الشيخ أبو العينين شعيشع على وسام الدولة عام 1989 كما حصل على عدة أوسمة من عدة دول.

9. فى بداية الستينيات أصيب شعيشع بمرض أثر على أحباله الصوتية فلم يستطع القراءة، ثم عاد إلى التلاوة من جديد بعد شفائه، إلى أن توفى يوم الخميس 23 يونيو 2011م عن عمر يناهز 89 عامًا.