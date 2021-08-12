شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة بجوائز تصل لـ25 ألف جنيه بمناسبة قرب بالمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق مسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية المشرفة، وذلك بمناسبة الاستعداد للاحتفال بذكرى مولد الهادي سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وخدمة لسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن تكون المسابقة فيما يلى:

أولا : الأربعون حديثا النووية حفظا وفهما.

ثانيا : كتاب الأدب كاملا من صحيح الإمام البخاري حفظا وفهما.

وجوائز المسابقة كالتالي :

25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي، و20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

و15 ألف جنيه للثالث بشرط الحصول على 80% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

كما سيتم تخصيص 4 جوائز تقديرية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه للرابع والخامس والسادس والسابع بشرط الحصول على 65% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

و10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 2000 جنيه بشرط الحصول على 60% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

و50 جائزة تشجيعية أخرى قيمة كل منها ألف جنيه بشرط الحصول على 55% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

وأوضحت الوزارة، أن المسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وغيرهم، لافتة إلى أنه على الراغبين في المشاركة ملء النموذج المرفق على الرابط التالي : (https://forms.gle/JeA6GR6We3kvfy3v5)