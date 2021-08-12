صحف اليوم تبرز اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين ونتيجة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة /أ ش أ/

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم /الخميس/، الضوء على توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق أسماء عمر سليمان والكفراوي وسمير غانم وفريال أشرف على 4 محاور وكباري، بالإضافة إلى المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة، ونتائج اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن قرار السودان بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وتحت عنوان "بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي: إطلاق أسماء عمر سليمان والكفراوي وسمير غانم وفريال أشرف على 4 محاور وكباري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان علي الكوبري الجديد بمحور جمال عبدالناصر المؤدى إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي الذي يربط الطريق الدائرى جنوب محور المشير طنطاوى بمنطقة المعادي.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق اسم البطلة الأوليمبية المصرية فريال أشرف علي الكوبرى الجديد الذي يتقاطع أعلي الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .

كما وجــه الرئيس بإطلاق اســم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

أوضــح السفير بسام راضــى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأوليمبياد عليها.

وتحت عنوان "دار الإفتاء جهة ذات طبيعة خاصة"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرفية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.

ففي صدر صفحتها الأولى وتحت عنوان "مدبولي يستعرض مؤشرات نتائج الثانوية العامة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين.

وتحت عنوان "مدبولى: التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والاستفادة من إمكانياته"، أفادت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه أعضاء الحكومة بتفعيل أوجه التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتعظيم الاستفادة مما يمتلكه هذا الصرح الكبير من إمكانات هائلة تسهم في إنجاز ملفات العمل بمختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ولا سيما في مجال التحول الرقمي الذي تعول عليه الدولة في هذه المرحلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة قيام الوزراء بزيارة المجمع، والتعرف على أوجه الاستفادة والتنسيق مع مسئوليه فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، أمس، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع بتوجيه التهاني للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

فى سياق متصل، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، وآخر مستجدات انتقال متغير دلتا مقابل الأمراض المعدية الأخري، وتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس ومستهدفات التلقيح دولياً.

وتطرقت وزيرة الصحة والسكان إلى الموقف الحالي لتوريد لقاحات "استرازينيكا"، و"سينوفاك"، و"سينوفارم"، و"سبوتنيك"، و"جونسون آند جونسونّ"، لافتة إلى أنه من المقرر وصول جرعات من لقاحات "استرازينيكا" و"سينوفاك" و"فايزر" خلال أغسطس الجاري.

وفيما يتعلق بموقف الأكسجين، سلطت الدكتورة هالة زايد الضوء على تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أوضح أن هناك 29 دولة تعانى تزايد الاحتياج للأكسجين بسبب تزايد الحالات، الأمر الذى من شأنه خلق عجز فى الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة، وأن المنظمة دعمت 117 دولة بمكثفات ومولدات أكسجين.

وذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "توجيه رئاسي بالإسراع في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لكل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي سيتم من خلالها إدارة القضية السكانية من منظور شامل؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، لافتة إلى أن هذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وترتكز علي محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي.

وتحت عنوان "السودان يقرر تسليم البشير للجنائية الدولية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت اعتزام السودان تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير ومسئولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دافور.

جاء ذلك بعد أن أجرت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية مباحثات مع كريم خان المدعي العام للمحكمة الدولية في العاصمة الخرطوم، أكدت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، بينما أشار خان إلى أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم".

كان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به واشنطن.وفي الوقت ذاته، أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن "القوات المسلحة ستظل صمام أمان البلاد وعلى استعداد تام لحماية حدودها من كل معتد". وأضاف البرهان، لدى مخاطبته جنود وضباط الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر أمس، أن القوات المسلحة قدمت ٨٤ شهيدا خلال عملية استعادة منطقة الفشقة من إثيوبيا، مؤكدا أن القوات ستبقى فيها للرد على أي عدوان يستهدف الأراضي السودانية.

وتحت عنوان "المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يلتقى "حفتر" و"صالح" في القاهرة"، أفادت صحيفة "المصري اليوم" أن القاهرة، شهدت، أمس الأربعاء، اجتماعات بين قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، فى بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن نورلاند التقى في مصر بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل، وأوضحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا أن السفير نورلاند يواصل، على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسة، «التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

وتحت عنوان "البرغوث: هدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا وجاهز للعب ضد برشلونة"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى أنهى الجدل حول مستقبله بانتقاله رسميا لمدة عامين إلى نادى «باريس سان جيرمان» الفرنسي، وذلك بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ليبدأ صفحة جديدة في مسيرته الكروية بعد 21 عاما قضاها ضمن صفوف برشلونة الإسباني.

وأكد ميسى أنه متحمس لبدء فصل جديد من مسيرته مع باريس سان جيرمان الذي وصفه بالنادي الذي يلبى طموحاته الكروية، ويضم لاعبين ومدربين على أعلى مستوى، لذلك سيعمل على تقديم شيء مميز للنادي وأنصاره، مشيرا إلى انه يتطلع إلى دخول أرضية ملعب حديقة الأمراء وبدء اللعب.

وتسارعت عملية انتقال ميسى إلى فريق العاصمة الفرنسية أول أمس مع تأكيد والده ووكيل أعماله نبأ انتقال نجله الى سان جيرمان، قبل ان يعلن الأخير تقديم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام رسميا، مشيرا إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيرتدى القميص رقم 30.