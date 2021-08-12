شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط يجب توافرها بمقر شركات إلحالق العمالة قبل ترخيصها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة القرار رقم 117 لسنة 2021، بشأن التصريح للإدارة المختصة بشئون شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج بديوان عام الوزارة بقبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل والخارج للشركات التى يقع مقرها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس 2021 ولمدة شهر.

وحددت اللائحة المنظمة لإلحاق المصريين فى الداخل والخارج، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003، 4 اشتراطات لابد من توافرها فى مقر الشركة قبل الترخيص لها، هى:

1- أن يكون مقرا دائما للشركة، ومستقلا، يسمح باستقبال المصريين الراغبين فى العمل بالخارج أو الداخل وألا تقل مساحته عن 80 مترا مربعا.

2- أن يتم الإعلان عن اسم الشركة ومواعيد العمل بها فى مطان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر، وذلك بمراعاة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل.

3- يجب أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط تشغيل المصريين للعمل فى الداخل أو الخارج فى مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه، ولا يجوز للشركة المرخص لها أن تزاول نشاطها فى غير المقر المبين فى الترخيص.