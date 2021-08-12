شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نصيحة للحفاظ على الثروة الحيوانية من مواجة الحرارة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من النصائح والإرشادات للتعامل مع موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد حاليا من أجل الحفاظ على رؤس القطعان والدواجن.

أولا:- بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المغلق (Closed System) يراعى التأكد من عمل أجهزة التبريد بكفاءة، وإجراء الصيانات اللازمة.

ثانياً:- بالنسبة للعنابر والحظائر التي تعمل بالنظام المفتوح (Open System) فيراعى

1- إحذر الإفراط فى إستخدام المياه وزيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أوالحظائر، والتى تجعل الحيوان أو الطائر فى قمة الإجهاد الحرارى

2- يمكن إضافة المواد المضادة للإجهادات الحرارية، والتى تعادل من حموضة الدم وتقلل من لزجته والمسجلة فى وزارة الزراعة

3- تجنب تغذية القطعان خلال ساعات النهار شديدة الحرارة

4- فى حالة استخدام وسائل تبريد يجب وضعها على مستويات مرتفعة أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر

5- تجنب الإفراط فى التعامل مع الحيوان أو الطائر والإمساك به والإزعاج قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة

6- تجنب الحقن خلال ساعات النهار الحارة إلا فى الظروف الاضطرارية

7- لا يستحب إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة

8- تقليل سُمك فرشة أرضيات عنابر الدواجن خلال الصيف.

9- عدم تشغيل الشفاطات خلال أجواء النهار الحارة حتى لا تستبدل جو العنابر بأجواء ساخنة من الخارج

10- إحرص على زيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية

11- تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

12 - تجنب نقل الطيور والحيوانات خلال أوقات النهار الحاره، مع عدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في عربات نقلها، ويمنع توقف العربات المحمله بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مربي الدواجن بالإستفاده من الدعم الفنى واللوجيستى والمالى الذى توفره الدوله ووزارة الزراعه لرفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من أثار إيجابيه متمثله فى تقليل مصروفات التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين العائد الإقتصادى طبقاً للبروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبعض البنوك الممولة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، ويمكن التواصل على أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01558626682 - 01558626681.