شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات أغسطس اليوم من ماكينات الصرف الآلى المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة البنك، اليوم الخميس، بالتزامن مع إجازة رأس السنه الهجرية، صرف معاشات أغسطس الجارى من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعى لصرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجارى، حيث من المقرر بدء الصرف لهم اعتبارا من الأسبوع المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.