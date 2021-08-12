شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تنتهى اليوم من تلقى تظلمات الدبلومات الفنية على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أعمال استقبال طلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم حتى الآن أكثر من 2886 طالبا وطالبة في جميع النوعيات بطلبات للاطلاع بإجمالي عدد أوراق امتحانية 6815 ورقة تمثل 110 مواد وتخصصات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، يوم الخميس الموافق 2021/7/29 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2021/8/12.