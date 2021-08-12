شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من الماس الكهربائى وبلغ عن سرقات التيار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكبد سرقات التيار الكهربائى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خسائر مالية ضخمة بخلاف الخسائر التى يتعرض لها المواطن نفسه والتى قد تصل إلى اندلاع الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائى نتيجة لزيادة الأحمال غير المنظمة، بالإضافة إلى عدم الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية أو تذبذب التيار، لذلك يجب على كل مواطن الإبلاغ عن سرقات التيار من قبل المخالفين للحفاظ على سلامة منزله وتجنب التعرض لكأس كهربائى خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.





وفيما يلى طرق الإبلاغ عن سرقات التيار: 1-من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء على مدار الساعة على رقم 121.

2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وملء البيانات الآتية:-أ‌- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

ب‌- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

ث‌- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها "سكنية أم صناعية أم تجارية".

ج‌- إدخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

3- إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.