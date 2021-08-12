شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: من حق الطالب دخول اختبار أكثر من كلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أنه من حق الطالب أن يدخل أكثر من اختبار قدرات لأكثر من كلية، موضحا أن نهاية الموعد النهائي لاختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة سيكون في نهاية الأسبوع المقبل 19 أغسطس الجارى.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالى في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن اختبار القدرات سيكون لنفس الكليات العلمية المعتادة، وتم إضافة كليات السياحة والفنادق وقطاع معاهد التمريض لاختبار القدرات.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، أن اختبار القدرات لكليات الإعلام وكليات ومعاهد التمريض والسياحة والفنادق والفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية وأقسام من التربية النوعية ، موضحا أن كل هذه الكليات الاختبارات بدأت فيها السبت الماضى 7 أغسطس وتنتهى في 19 أغسطس، والطالب يسجل على الموقع الإلكترونى ويحصل على يوم محدد لأجراء الاختبارات وتحديد الكلية التي سيجرى الاختبار بها .