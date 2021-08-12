شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان بدء قبول الطلبات.. تعرف على إجراءات الترخيص لشركات إلحالق العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة بدء التصريح للإدارة المختصة بشئون شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج بديوان عام الوزارة بقبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحالق المصريين بالعمل فى الداخل والخارج للشركات التى يقع مقرها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ولمدة شهر.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير، إجراءات الترخيص وقواعد الترخيص لمزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الداخل والخارج، وفق اللائحة المنظمة لذلك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003:

1- يتقدم الممثل القانونى للشركات الراغبة فى الترخيص بطلب على النموذج المُعد بذلك.

2- تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى.

3- بيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بعمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل وجنسياتهم.

4- صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالداخل والخارج.

5- صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بالشركة.

6- شهادة خبرة عملية وعلمية فى مجال النشاط البحرى لمديرى وموظفى الشركة التى تزاول نشاط البحارة صادرة من جهة متخصصة فى النقل البحرى.

7- يمنح الترخيص بعد سداد رسوم قدرها 5 آلاف جنيه بموجب شيك مصرفى مقبول الدفع لصالح وزارة القوى العاملة، يرفق مع طلب الترخيص ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

8- لا يصدر الترخيص فى حالة الموافقة إلا بعد أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادرا من أحد البنوك العاملة فى مصر بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة، ويكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص.