شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال 1.5 مليون رسالة لحث السيدات على متابعة حالاتهن بمبادرة صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان حرصها الكبير على الاستدامة فى تردد السيدات ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة، مشيرة إلى أنه تم إرسال حوالى مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة لحثهن على الاستمرار فى متابعة حالاتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًا.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التواصل الدائم مع السيدات للاستفادة من الخدمات المقدمة بالمبادرة، فضلاً عن استقبال 34 ألفًا و683 اتصالاً على الخط الساخن "15335" للاستفسار عن المبادرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى ثقة المرأة الكبيرة فى المبادرة والذى اتضح من خلال نسب الترددات وحرصهن على الحصول على الخدمات الطبية المقدمة بها، وتابعت: "مبادرة دعم صحة المرأة أصبحت علامة مضيئة للسيدات وحققت قصص نجاح ملهمة لهن"، مشيرة إلى توفير أحدث بروتوكولات العلاج العالمية المتبعة لعلاج سرطان الثدى ضمن المبادرة لعلاج السيدات المصابات بالمجان.

وذكرت وزارة الصحة أن المبادرة مستدامة وتشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان، كما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.