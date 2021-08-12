شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات الفنية لمزارعى البصل الواجب مراعاتها خلال شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خالية تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الأبيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلى أو جيزة 20 بالوجه البحرى ومصر الوسطى.

2- يجب ألا تزيد نسبه كربونات الكالسيوم عن 8 - 10 % فى أرض المشتل.

3- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 200 كجم سوبر فوسفات احادى / فدان او 4 شكارة سوبر فوسفات احادى / فدان وتسوى جيدا وتقسم اما إلى أحواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين .

4- اتجاه التخطيط من بحرى إلى قبلى .

5- معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة فى احواض ، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط أو مصاطب .

6- إجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم ولاتترك الأرض تتشقق على البادرات وحتى يتم اكتمال الأنبات .

7- اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوم من الزراعة.





إنتاج البصل من البصيلات : 8- اختيار الأرض الملائمه لإنتاج البصل من البصيلات ويراعى فيها خلوها من أمراض التربه ( العفن الابيض - الجذر القرنفلى )

9- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة أو قبل الحرثة الثانية بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات أحادى / فدان اى 3 -4 شكاير سوبر فوسفات أحادى / فدان وتسوى جيدا .

10- يتم التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين ويتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية والمسافة بين النباتات 7-10 سم . او يتم الزراعة فى سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين والمسافة بين النباتات 7-10 سم.

11- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلى إلى بحيرى وتتم الزراعه على الريشتين الشرقيه والغربية.

12- التاكد من أن البصيلات عبارة عن الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض.

13- التأكد من أن البصيلات ذات قطر من 8 مم إلى 16 ملم

14- يحتاج الفدان إلى حوالى 250 كجم من البصيلات.

15- تزرع البصيلات على عمق 2-3 سم على الريشتين الشرقية والغربية فى وجود الماء اوفى الأرض وهى جافة.

16- يراعى إجراء رية المحاياه بعد أسبوع أو حسب حالة الأرض حتى تسرع من عملية إنبات البصيلات.

70- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم ازوت / فدان نترات النشادر بعد 21 يوم من الزراعة.

ج الإبصال المخزنة18- يجب فرز الإبصال في المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية.