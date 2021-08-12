شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تقسط فاتورة الكهرباء على 36 شهرا بدون فوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوضح ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق تقسيط فواتير استهلاك الكهرباء إذا تراكمت الفواتير لأقصى مدى وبدون فوائد، وهى كالآتى:

1- يتقدم المشترك بطلب رسمى مرفق به صورة البطاقة القومية بشركة الكهرباء التابع لها لتقسيط المديونية.

3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

4- ليس من حق شركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

5- من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

6- لا توجد تطبيق فوائد على المشترك من القطاع المنزلى ويمكن تقسيطها على 36 شهرا.