شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 ينشر نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد اعتمادها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال أيام قليلة بعد اعتمادها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يعرض الخليج 365 النتيجة عبر الموقع الإلكتروني له ويحصل الطالب على النتيجة من خلال رقم الجلوس، وتظهر النتيجة للطالب موضحا بها المجموع الحاصل عليها الطالب ودرجاته فى كل مادة.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعلن نتيجة الثانوية العامة فى الفترة من 15-18 أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح، ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعى للاجتهادات والزج بالثانوية العامة فى كل خبر.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوى 2021 إلكترونيا، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.