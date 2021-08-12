شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة يوليطة.. اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، الموافق 6 مسرى في التقويم القبطى و12 أغسطس في التقويم الميلادى، بذكرى استشهاد القديسة يوليطة.

ويذكر كتاب السنكسار أنها ولدت بقيصرية القبادوق من أبوين مسيحيين غنيين فورثت عنهما أموالا جزيلة فاغتصبها منها أحد الظالمين بواسطة شهود زور أقامهم ضدها بالرشوة ولما علم أنها تريد إقامة الحجة عليه لتظهر اغتصابه وكذبه وشى بها عند والى القبادوق أنها مسيحية.

وقالت يوليطة إن الأشياء الحاضرة ليست شيئا لتعرضها للضياع أما الأمور المقبلة فان أنا اقتنيتها فلن ينزعها أحد منى وحينما حضرت أمام الوالى اعترفت باسم المسيح فطرحها فى النار فأستشهدت، وقد مدحها القديس باسيليوس الكبير كثيرا.