شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالزراعة تبدأ تحديث بيانات أعضائها تمهيدا لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، جميع رؤساء اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة بكافة المحافظات، بتحديث بيانات الجمعية العمومية، وإيداع التحديث لدى مديرية القوى العاملة التى تتبع كل محافظة، وذلك اعتبار من بداية أغسطس الجارى ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية، للدورة النقابية القادمة.

وأوضح مرسال، أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ قرار وزارة القوى العاملة رقم 106 لسنة 2021 بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، يهدف إلى إعداد قواعد بيانات موحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية وتحديثها وفقا للمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.

كان قد وجهت وزارة القوى العاملة، الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والإدارة العامة للاتصال النقابى بإعداد رؤية مخططة، ووضع إجراءات محددة، لأعمال انتخابات المنظمات النقابية القادمة في عام 2022، لما سيتم قبل الانتخابات وأثناءها، وبعد انتهائها، لتذليل العقبات، وتسهيل الأعمال، بالنسبة للوزارة والنقابات العمالية، فضلاً عن عقد اجتماعات دورية مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات وتحديد أدوارها.