شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس لليوم السابع: دعمنا لحقوق مصر والسودان المائية مُطلق وثابت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، على الدعم المطلق الذى تقدمه الدولة التونسية للحقوق المائية المشروعة لكل من مصر والسودان، مشددًا على أن موقف الدولة التونسية من قضية سد النهضة ثابت وهو ما عبر عنه الرئيس قيس سعيد بعبارات واضحة لا تحمل الالتباس، حيث أكد أن أمن مصر من أمن تونس، وهذا يُلخص موقف تونس قيادة وشعبًا، وهذا واجبنا تجاه مصر الشقيقة.

وأضاف لسفير التونسى في حديث خاص لـ"الخليج 365" ننشر تفاصيله لاحقًا، أن مصر دولة عربية شقيقة تتعرض لمظالم، ومن واجبنا كدولة عضو غير دائم في مجلس الأمن أن نقوم بأدوار متقدمة، وهناك تنسيق على مستوى القيادات في مصر وتونس.

وأشار إلى أن بلاده قامت بدور كبير في مجلس الأمن تجاه هذه القضية، متابعًا: "التوجيهات كانت واضحة لدينا، وهى أن تونس ستكون خير داعم لمصر في مختلف المحافل، ونتطلع إلى أن يعود الجميع إلى التفاوض، ونجد حلاً يرضى الدول الثلاث مع الحفاظ على حقوق دولتى المصب مصر والسودان".

وأكدت أن الدولة التونسية أبدت استعدادها لتقديم المساعدة لمصر في أي آلية أو مبادرة تراها فرصة للحل داخل أو خارج مجلس الأمن.