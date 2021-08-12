شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: شحنات لقاحات كورونا الواردة لمصر تخضع للتحليل وتوزيعها على المراكز قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح أسترازينكا أثبت فاعلية بنسبة 76% فى الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و100% فى الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيراً إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأوضح مجاهد أن شحنات اللقاحات التى وصلت مصر مؤخرا سواء جونسون أو استرازينكا ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً (3 أشهر).

وناشد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاح فيروس كورونا، من خلال مراكز تلقى اللقاحات التى بلغ عددها 539 مركزا موزعة على محافظات الجمهورية، فضلاً عن 126 مركزًا لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتى تستخدم لأغراض السفر وغيرها.