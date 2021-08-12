شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس لليوم السابع: العاصمة الإدارية معجزة تتحقق على أرض مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، مضيفًا أن الرئيس التونسى قيس سعيد حين زار القاهرة كان حريصًا على زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج زيارته، وشاهد المعجزات التي تحققت في مصر، والتي سمع عنها قبل أن يأتي لمصر ويراها على أرض الواقع.

ووصف السفير التونسى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بـ"المعجزة" التي تتحقق على أرض مصر، حيث قال: "أنا معجب جدًا بالنهضة العمرانية في مصر، وخاصة الإنجازات التي تشبه المعجزة على أرض العاصمة الإدارية، والعمل المنجز ينبئ بأنها ستكون مدينة خيالية".

وعن دور مصر الإقليمى، قال السفير التونسى بالقاهرة إن مصر تعافت واستعادت دورها الريادى منذ أن تولى الرئيس السيسى الحكم، وتقوم بدور كبير في القضايا المحورية الإقليمية، ورأينا دورها في قطاع غزة ووقف إطلاق النار.

وأكد أن مصر خير سند لتونس ولجميع الدول العربية، ودائمًا دورها ريادى في مختلف القضايا، وهى تقوم بهذا الدور بامتياز.