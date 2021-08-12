شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن برنامج "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدنى لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل.

وتعمل الحكومة على إحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن مبادرة حياة كريمة، كما أكدت مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية، وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

ويأتى من بين برنامج التنمية الاقتصادية العمل على إنشاء مجمعات صناعية بمختلف محافظات المبادرة، وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد يوم الإثنين الماضى، اجتماعا؛ لمتابعة خطط التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولى الوزارات المعنية.

ونرصد تفاصيل ما يتم في هذا الصدد:

- يجرى تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية.

- تم الاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية على معايير محددة للأراضى المخصصة لها.

- الانتهاء بالفعل من النماذج المعمارية الإنشائية، ويتم تحديد قيمة تنفيذ هذه النماذج حاليا.

- يوجد 13 مجمعا صناعيا على مستوى 12 محافظة، وتم الانتهاء من 7 مجمعات وطرحها.

- التوجيه بتيسير الإجراءات للراغبين فى حجز الوحدات داخل المجمعات.

- يتم الإعداد لحملة ترويجية حول المزايا التى تتمتع بها المجمعات الصناعية.

- يجرى إنشاء البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية.

- إطلاق الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية الصناعية.