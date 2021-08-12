شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا على الموعد.. شهب البرشاويات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ60 شهابا بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد اليوم الخميس وحتى فجر الجمعة، مع واحدة من أجمل زخات الشهب، وهى زخة شهب البرشاويات.

وستمطر زخة شهب البرشاويات سماء مصر والوطن العربى اليوم الخميس 12 أغسطس، حيث تعتبر من أفضل زخات الشهب السنوية التى ينتظرها الهواة فى جميع أنحاء العالم، حيث يصل عددها إلى 60 شهابا فى الساعة عند الذروة.

تأتى هذه الشهب بواسطة دخول مخلفات المذنب Swift-Tuttle، الذى تم اكتشافه عام 1862، وتستمر هذه الشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس، ويبلغ ذروتها هذا العام فى ليلة 12 أغسطس وصباح 13 أغسطس.

وتسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة فرساوس، ولكن يمكن أن تظهر فى أى مكان آخر فى السماء، وأفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.