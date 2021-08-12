شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الخليج 365 يوقع عقدا مع "التعليم" لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على كوبرى جديد الرئيس السيسى يوجه بالتنفيذ الفورى لمحور جديد باسم المهندس حسب الله الكفراوى الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على كوبرى جديد بالقاهرة الرئيس يوجه بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبد العزيز على محور بالتجمع الخامس رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.. صور تعديل السرعات المقررة بطرق الإسكندرية ومطروح والعلمين فى الصيف.. إنفوجراف المالية: صرف مرتبات شهر أغسطس للموظفين بالدولة الثلاثاء المقبل الصحة: ارتفاع نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل لـ81.9% النائب العام يحيل المتهم باستغلال زوجته وأبنائه فى التسول إلى الجنايات قرار جمهورى باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة الخليج 365 يوقع عقدا مع "التعليم" لإعلان ونشر نتيجة الثانوية العامة 2021 التموين: مشاركة 2437 محلا فى الأوكازيون الصيفى و79 مخالفة لعروض وهمية التموين :دمغ 553 كيلو مشغولات ذهبية وحملات رقابية على محطات الوقود الصحة: فحص 18 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة خلال عامين مجلس الوزراء: لا صحة لما يتم تداوله عن مؤشرات نتائج امتحانات الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على موعد إعلانها وكيفية ظهورها أكرم القصاص: الدين ضحية السياسة والعيش المشترك يجب أن يخرج من الغرف المغلقة مصدر أمنى ينفى شائعات الاخوان بإضراب سجناء "العقرب" وزير الرياضة يستعرض تقريرا عن نتائج البعثة الأوليمبية بطوكيو واستعدادات 2024 "مجلس القضاء" يتلقى تظلمات الجزء الأول من الحركة القضائية.. تضم 1118 قاضيا