شكرا لقرائتكم خبر عن "عين شمس": الجامعة فازت بجائزة اليونسكو الأولى فى محو الأمية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس، عن فوز الجامعة بجائزة اليونسكو لمحو الأمية لعام 2021 واحتلالها المركز الأول، لمحو الأمية في المناطق الفقيرة والريفية، مشدداً على أن ذلك جاء بجهود الدولة في ذلك والتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف "سعود"، خلال لقاء له عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الإعلان الرسمي عن ذلك سيكون في اليوم العالمى لمحو الأمية في الثامن من سبتمبر المقبل.

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهوداً كبيراً في محو الأمية، والارتقاء بمستوى تعليم الكبار بالبلاد، وهو ما أسفر عن نجاح كبير في هذا ذلك.