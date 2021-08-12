شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يؤكد انتظام حملات متابعة عروض الأوكازيون الصيفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الحملات الرقابية اليوم الخميس على الأسواق لمتابعة المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2021، بالتزامن مع أجازة رأس السنة الهجرية، والتأكد من جدية العروض وتخفيضات الأسعار.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2021، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 60%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى .

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التأكيد على المديريات بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الصيفى 2021 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.