شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزارة التضامن: "حياة كريمة" مبادرة فريدة فى التاريخ المصرى والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، عن الدولة المصرية استطاعت إستعادة الأراضى التي تم الاستيلاء عليها من قبل البعض بدون وجه حق، موضحاً أن الوزارة قامت بحصر أراضى الدولة التي ضاعت ملكيتها بسبب الفساد وتمكنت من إستعادة 85% منها وأثبتت ملكيتها للدولة وقدمتها إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف "هاشم"، خلال لقاء له عبر "سكايب"، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر القناة "cbc"، أن هناك آلاف الأفدنة وقطع الأراضى الكثيرة جداً،تحت تصرف المبادرة الرئاسة حياة كريمة.

وأكد "هاشم"، أن مبادرة "حياة كريمة"، تعد مبادرة فريدة على مدار التاريخ المصرى والعالم وهى تعيد توطين المواطن المصري من جديد وإعادة هيكلة البنية التحتية، وتابع: "نحن أمام مبادرة رئاسية و مشروع قومى عملاق تتكامل فيه مؤسسات الدولة".