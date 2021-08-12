شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان لـ"إكسترا نيوز": افتتاح 3 مراكز وتزايد عدد متلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن هناك حاليا 27 مركزًا لعلاج للإدمان منتشرين في 17 محافظة، وسيتم افتتاح خلال الفترة المقبلة 3 مراكز برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن 140 ألف مريض تواصلوا مع الصندوق خلال العام الماضى للعلاج، وزادت عدد الاتصالات لتصل إلى 400%، متابعًا: انتيهنا من مسح قومى شامل في 2020، وأسفر عن أعداد التعاطى نسبتهم 5,6 %، وهذا العدد هذا أقل من المسح القومى في 2014.

ولفت مدير برنامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى أن بعض المدمنين لديهم أفكار مغلوطة بأن الحشيش والبانجو ليس إدمان، وهذه أفكار خاطئة، مستطردا: متواجدين في كل المصايف والمدن الساحلية ومحطات المتر ومحطات القطارات ومتواجدين في مراكز الشباب لتوعية الأسر والشباب بخطورة المواد المخدرة وأساليب العلاج، ولدينا منظومة العلاج قوية نقدم المشورة والعلاج لمن وقع في المشكلة، ونعمل على دمج وتأهيل المتعافين حيث يتم إعطاء قروض ميسرة للمتعافين من الإدمان من خلال مبادرة بداية جديدة.