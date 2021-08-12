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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيها للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 8 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 9.5 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 9 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 6.6 جنيه.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 6 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.
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‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.
‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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