شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لا يوجد أبحاث حول خطورة العفن البنى بالبطاطس على الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع مكافحة العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، خطورة مرض العفن البنى في البطاطس، موضحة أن هذا المرض يؤثر على التربة، وكذلك يمنع تصدير البطاطس، خاصة أن البطاطس سلعة جميع الناس تحبها ليس المصريين فقط بل كل دول العالم وهى وجبة أساسية لأى أسرة.

وقالت مدير مشروع مكافحة العفن البنى في البطاطس بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن محصول البطاطس مهم للغاية في مصر والمحصول رقم 2 في المحاصيل التصديرية ويدخل دخل كبير وعملة صعبة للعملية التصديرية، لافتة إلى أن مرض العفن البنى من الأمراض الحجرية ولا يمكن تصدير أي بطاطس لو بها عفن بنى.

وتابعت أن كل دول العالم تتفق على أن تصدير البطاطس لا بد أن تكون خالية من العفن البنى وكذلك البطاطس التي يتم استيرادها كتقاوى، لأن العفن البنى يمثل خطورة على النبات ويقلل الإنتاجية وجودة المحصول ويقلل من التصدير ولكن لا يوجد أبحاث حول خطورة العفن البنى بالبطاطس على الإنسان.