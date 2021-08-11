شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر يشارك فى حفل السيامة الأسقفية لرئيس المجمع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، فى حفل سيامة الأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة فى مصر، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأسقف يوسف شحاتة، الرئيس الأسبق للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، والأسقف كيث كيوارت، رئيس مجمع جنوب ووسط الولايات المتحدة الأمريكية لكنائس نهضة القداسة، والقس جادإبراهيم، رئيس مجمع القاهرة، والقس إدوارد فنيار، رئيس مجمع سوهاج، والقس مينا سمعان، رئيس مجمع المنيا، والقس يوسف رزقالله، رئيس مجمع أسيوط، وعدد من رؤساء المذاهب وقيادات الطائفة الإنجيلية فى مصر.

وقدم رئيس الكنيسة الإنجيلية خطاب الحفل بعنوان "دعوة للكنيسة اليوم - قومى استنيرى" وقال: "النقد الذاتى هو الخطوة الأولى للنهضة، وكيف تعاملت الكنيسة مع التحديات الصعبة، والعمل على التوازن بين موقف الفرد والجماعة لتوسيع الرؤية ودائرة المشاركة، من أجل خلق بدائل عديدة تساهم فى الاستنارة والنهضة".

وأضاف رئيس الكنيسة الإنجيلية فى كلمته: "أتقدم بخالص التهنئة القلبية للأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، مصليًّا أن يكون بركة كبيرة للطائفة الإنجيلية".