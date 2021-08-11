شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تلقينا 40 ألف طلب إحلال للسيارات المتقادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن ما يهمنا هو توطين الصناعة والعمل على توفير احتياجاتنا وتقليل وارداتنا من الخارج وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

وأضافت خلال مداخلة مع أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد: إن صناعة السيارة البيكب كان توقيع تم بين وزارة الإنتاج الحربى وإحدى الشركات الإماراتية لإنتاج اول سيارة مصرية إماراتية تعمل بالوقود المزدوج،، ولدينا في مصر مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة منذ فترة والمبادرة تأتى بنتائج إيجابية، وتشارك معنا أكثر من 12 مصنعا مصريا يقومون بإنتاج السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونريد التوسع فيها .

وتابعت الدكتورة نيفين جامع، ان السيارة البيكب ستكون البداية ونطمع أن يكون المكون المحلى أكثر من 45 %، من تقدموا لإحلال السيارات المتقادمة تعدى 40 ألف طلب وبعد الفحص وصل 23 ألف و800 وتم تسليم 4 آلاف والباقى في المراحل المختلفة، وعمليات التسليم تبطأت بعض الشىء بسبب الإجازات .

وأكملت: لدينا في مصر صناعة هناك فارق في صناعة المنتجات وإنتاج المنتجات التي احتاجها ولدينا شرائح مختلفة من الاستخدامات، وبدانا بالعمل على قوائم المستوردة من الخارج وكان أهم عائق موجود امام المستثمر هو التسويق، وتحدثنا عن متلزمات الإنتاج والصناعات المغذية للسيارات، هناك منتجات بسيطة الصنع ولابد من توجيه شبابنا واستثماراتنا إىل الصناعات التي نحتاج اليها، ولدينا 13 مجمع صناعى وطرحنا المجمعات وحددنا الأنشطة ووضعنا في الاعتبارات الاحتياجات والنشاطات التي نستوردها من الخارج .

وأكدت إننا لا نهدف إلى منع الاستيراد ولكن نتحدث عن تقليله لأن هناك بعض المنتجات لا نجد الخامات إلا في الخارج او التكنولوجيا التي يتم الصناعة بها غير موجودة إلا في الخارج، وهذه المجمعات نطرحها من اجل المستثمر الصغير وأصحاب المشروعات المتوسطة، وسعر كراسة الشروط تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه وتم إلغاء جميع الرسوم والتي كانت تصل إلى حوالى 15 ألف قبل استلام أي شىء وللتظلم كان يدفع 11 ألف و400 وتم إلغاء هذا الشروط.

وتابعت: "تم تبسيط الدراسات وما يهمنى ان يكون من يأتي يعرف ماذا يفعل وأن اوفر له التمويل المناسب وهناك أكثر من بنك يعمل معنا وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان نجاح المشروعات وأصبحت مدة الإيجار 10 سنوات قابلة للتجديد بعد أن كانت 5 سنوات، وكانت نسب الإقبال منعدمة قبل التعديلات ونسبة الإقبال حاليا مش عاجبانى وما زلنا فى مراحل التسويق".