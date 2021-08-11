شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: إنشاء 13 مجمعا صناعيا معظمها فى مدن الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن 40 ألف شخص تقدموا لمبادرة إحلال السيارات، موضحة أن 23 ألفا و800 شخص كانت أوراقهم مستوفية للشروط، تم تسليم 3 آلاف منهم سيارات جديدة.

وشددت الدكتورة نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، على أن كل ما تستورده الدولة من الخارج مطلوب في السوق المصري، مضيفة أن الوزارة عملت دراسة لكل ما تحتاجه الدولة من الخارج ليتم تصنيعه في مصر.

ولفتت إلى أنه تم إنشاء 13 مجمعا صناعيا في مصر معظمهم في الصعيد، مضيفة أنه تم الانتهاء من 7 مجمعات بهم 4600 وحدة، كاشفة أن المجمعات من المقرر أن تنتج منتجات غذائية وكيمياوية ومنسوجات، مشددة على أن الدولة نجحت في تقليل فاتورة الاستيراد، وأن المجمعات تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الهدف منها جذب المستثمر الصغير وأصحاب المشروعات للعمل بها، لافتة إلى أن أسعار كراسة التقديم تتراوح بين 300 و500 جنيه.

وأكدت أنه وزارة الصناعة عملت على إلغاء عدة معوقات كانت تقف حائط صد أمام المستثمر الصغير مثل تحصيل رسوم مقابل الفحص والتظلم، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الهدف من بناء المجمعات ليس لتحقيق أرباح إنما إتاحة أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار، مشيرة إلى أن مدة إيجار المجمع 10 سنوات لكنه لن يتم تحصيل إيجار لمدة 6 أشهر لتشجيع الصانع على الاستمرار في العمل.

وشددت على ضرورة توجه المستثمر لأحد البنوك للحصول على تمويل مناسب، مؤكدة أن وزارة الصناعة والتجارة ستقدم الدعم للصانع لتسويق المنتجات من خلال تحقيق التشابك مع المصانع الكبرى، وإن المعرض الذي افتتحته الوزارة في جنوب السودان استمر 5 أيام، نفدت خلالها جميع المعروضات، موضحة أن زيارتها للسنغال كانت برفقة 42 شركة، و56 رجل أعمال، مشيرة إلى أنه تم إبرام تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن زيارتها إلى جنوب السودان والسنغال لاقت ترحيبا كبيرا من المسئولين الرسميين، مشددة على أن خطة الدولة فى تبديل التوك توك بـ سيارة، مشيرة على إن هناك 3 ملايين توك توك في مصر حسب الإحصائيات، وأن هناك أعدادا أكثر بكثير من الثلاث ملايين تعمل على تكاتك، وأسر كثيرة تستفيد منه، وأن الدولة تهدف إلى تقنين وضع التوك توك فى مصر، والتوك توك لا غنى عنه فى بعض قرى مصر، و"القاهرة والجيزة والقليوبية" تحتل المركز الأول لـ انتشار التوك توك.

وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع محافظات مصر بها توك توك، ولا يوجد محافظة خالية من التوك توك معلقة: "التوك توك مسيطر ومنتشر فى المحافظات"، وكشفت أن الدولة تعمل على تخفيض رسوم تراخيص التوك توك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية صاحبة الأمر، لافتة إلى أن صاحب التوك توك يمكنه ترخيصه ويعمل عليه، أما بالترخيص أو تبديله بـ سيارة"، موضحة أن الوزارة لم تنتهى من وضع الشروط الخاصة بتبديل التوك توك بـ سيارة، ولكن هناك تسهيلات ستستمر لـ 7 سنوات، وسيكون هناك تسهيلات لتوفير فرص عمل.