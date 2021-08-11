شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس لـ"الخليج 365": نثمن دعم مصر ورئيسها ومساعداته لاستقرار وأمن تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نثمن دعم مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسى للدولة التونسية واستقرارها بعد قرارات الـ25 من يوليو، وما أكدته الرسالة الأخوية التى حملها وزير الخارجية سامح شكرى للرئيس موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أخيه الرئيس قيس سعيد والتى أكدت على الدعم المصرى قيادة وشعبا للقرارات الرئاسية واستقرار تونس وأمنها.

وأضاف السفير التونسى، فى حديثه لـ"الخليج 365"، والذى سيتم نشر تفاصيله لاحقا، أن هذا الموقف ليس جديدا أو غريبا على مصر، وأود أن نثمن المساعدات المقدمة من مصر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمساعدة الدولة التونسية فى مواجهة وباء كورونا والازمة التى نجمت عنه والتى تمثلت فى إرسال طائرات متعددة محملة بالمساعدات الطبية والتى حرصت مصر على الاستمرار فى إرسالها فى ظل وضع دقيق كنا نعانى منه، ونا نحتاج للدعم من الدول الشقيقة.

وأكد السفير التونسى، فى تصريحاته ، أن هذا الموقف النبيل لمصر لم يطلب منها ولكنه كان بمبادرة من مصر ومن الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى اصدر توجيهاته بوضع إمكانيات مصر على ذمة تونس وهذا أثلج صدورنا.

وأضاف: "باسمى وباسم كافة أبناء تونس نتوجه بالشكر للرئيس لبمصرى وشعب مصر على هذه المساعدات والمواقف الأخوية التى تؤكد عمق الروابط الأخوية بين شعبين ودولتين شقيتين.