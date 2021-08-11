شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزى للتنظيم والإدارة: 885 ألف موظف مستفيد من الترقيات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يوجد 885 ألف موظف مستفيد من الترقيات الجديدة، ويستحقون الترقية والحوافز بدءًا من أول يوليو 2021.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC " المذاع على شاشة "DMC"، إنه لأول مرة في حركة الترقيات نحتفظ بالمدد البينية للترقية، مشيرًا إلى أن القرار الحالي يرتبط بالمدة الزمنية للترقيات، وهناك قرار من وزارة التخطيط يحدد الترقيات بناء على تقويم الأداء الوظيفي والسلوك الوظيفي، وسيتم تطبيقه لاحقًا.

وأوضح أن 628 ألف موظف دخلوا على الموقع لتسجيل بياناتهم، والعدد سيتخطى المليون، مضيفًا أن أصحاب الترقيات الجديدة يستحقون رواتبهم من أول يوليو الماضي.

وتشمل النتائج حركة الترقيات الأخيرة وصرف حافز الإضافي للموظفين الذين أتموا المدد البينية للترقيات لم يصيبهم الترقية نظرا لأنهم يعملون على المستوى الأول الوظيفي أو درجة كبير وفقا للدرجات الوظيفية في القانون القديم، إضافة إلي أنه يمكن للموظف أن يعرف من خلال الخليج 365 دوره في الترقيات والسنوات المتبقية له للتقنية الجديدة.