شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أجزاء كبيرة من العالم ستغرق حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور علاء النهرى نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، من استمرار التغييرات المناخية غير المسبوقة بسبب البشر، والثورة الصناعية، مشيرا إلى أن أجزاء كبيرة من العالم ستغرق حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب الثورة الصناعية، لأن الغازات التي تنتجها تلك الثورة الصناعية تمنع صعود الحرارة من سطح الأرض، وهو ما أحدث ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وقال نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن على جميع دول العالم أن تحذو حذو مصر في استخدام الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، لأن استمرار الثورة الصناعية دون الحد من التغيرات المناخية سيحدث نتائج سلبية، حيث نجد درجات الحرارة في اليونان تصل إلى 40 و45 درجة حرارة وكذلك في كاليفورنيا وهو ما أحدث حريق الغابات.