شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لساحة الشعب والنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الهندسي الخاص بساحة الشعب والنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول اطلاع الرئيس على مختلف المقترحات المقدمة من كليتي الهندسة والزراعة بجامعة عين شمس، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وذلك بشأن التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري للمساحات الخضراء بساحة الشعب والنصب التذكاري وحديقة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض الأفكار والمقترحات التي تم دراستها بدقة خلال الفترة الماضية من قبل الأكاديميين المتخصصين في كلٍ من جامعتي عين شمس وحلوان، وفق توجيهات الرئيس بأن تمثل ساحة الشعب وحدائق الشعب كافة الأطياف المختلفة للشعب المصري بجميع أعماره وفئاته وثقافاته، ولتعكس التاريخ العريق والأصيل للشعب المصري العظيم، ولتتضمن الساحة المحطات المضيئة الأبرز في التاريخ المصري على مر العصور، فضلاً عن النجاحات والإنجازات التي يفخر بها الوطن، وكذلك الأقاليم والملامح الجغرافية والطبيعية التي تذخر بها مصر، مثل نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة ورمز العطاء والنماء، وذلك في إطار تصميمات هندسية وفنية تتسم بالعمق الحضاري والتاريخي، لتساهم في وصف مصر داخل هذا الكيان الجديد المفتوح.

كما تم متابعة بعض المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطرق والمحاور الجديدة، بما في ذلك استكمال ما تبقى من أعمال في منطقة شرق القاهرة، إلى جانب تطوير الطريق الساحلي من وادي النطرون إلى مطار العلمين وامتداداً إلى محافظة مطروح، فضلاً عن الطرق في منطقة جنوب الوادي، والخاصة بمحاور الفرافرة والعوينات وتوشكي، حيث اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتلك المشروعات، لا سيما الشق الخدمي الخاص بمحطات التزود بالوقود، والخدمات الأساسية.