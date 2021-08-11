برلماني يتقدم بسؤال لوزير الإسكان عن إيجار وحدات الإسكان الاجتماعي من الباطن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وجه الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، تحية الى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد قراره بإحالة قرابة نصف العاملين بإدارة تسكين حي الضواحي إلى النيابة العامة لوجود مخالفات، وتأكيده أن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات تم تخصيصها للشباب ولا تزال مغلقة، موضحًا أن هناك شكاوى قد وردت إلى المحافظة تؤكد أن هناك عددًا من الشباب يؤجر الوحدات السكنية التي حصل عليها مقابل 2500 جنيهًا شهريًا، مشددًا على أنه لن يسمح بذلك وسيتم التعامل بكل قوة وحزم في هذا الملف.

وتساءل عضو مجلس النواب في سؤال قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قائلاً : ما هو الموقف من الوحدات السكنية التي حصل عليها الشباب في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية ؟

وأشار إلى أنه اذا كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تابع هذا الملف المهم داخل محافظة بور سعيد فهل باقي المحافظين في المحافظات الأخرى تابعوا هذا الملف.

وقال إيهاب رمزي إن الدولة تتكلف مئات المليارات من الجنيهات في توفير الوحدات السكنية الجديدة ومنخفضة التكاليف للشباب ولمحدودي ومتوسطي الدخل متسائلا: هل هذه الوحدات السكنية لا يوجد بها أي عمليات متاجرة وفساد وطالب الدكتور إيهاب رمزي من الحكومة تكليف جميع المحافظين بفتح هذا الملف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي حالات فساد به مؤكداً ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية والتأكد التام من عدم وجود أي حالات فساد بيها.

كما تساءل عضو مجلس النواب عن موقف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية من هذا الملف خاصة أن المجتمعات العمرانية الجديدة بها الآلاف من وحدات الإسكان منخفضة التكاليف وما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمنع الاتجار والتلاعب في مثل هذه الوحدات منخفضة التكاليف ؟.

وطالب إيهاب رمزي، بتشكيل لجنة لرصد أي مخالفات بهذه الوحدات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم ضد مرتكبي المخالفات واستغلال هذه الوحدات في غير أغراضها.